Dopo Gisele c'è Candice: la nuova top del cuore di Tom Brady

Tom Brady avrebbe una relazione con la top model Candice Swanepoel. La coppia di celebrità starebbe insieme da un po', secondo quanto ha riferito una fonte a Us Weekly. Brady, 49 anni, ha mantenuto la sua vita sentimentale relativamente riservata da quando si è separato dalla top model Gisele Bündchen, con cui è stato sposato dal 2009 al 2022. Tuttavia, dopo il divorzio dalla Bündchen, sarebbe stato sentimentalmente legato - secondo indiscrezioni mai troppo confermate - a diverse stra: tra cui Kim Kardashian, Irina Shayk, Brooks Nader, Sofía Vergara, Alix Earle e Yael Cohen.