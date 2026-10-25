Dopo Gisele c'è Candice: la nuova top del cuore di Tom Brady

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Tom Brady avrebbe una relazione con la top model Candice Swanepoel. La coppia di celebrità starebbe insieme da un po', secondo quanto ha riferito una fonte a Us Weekly. Brady, 49 anni, ha mantenuto la sua vita sentimentale relativamente riservata da quando si è separato dalla top model Gisele Bündchen, con cui è stato sposato dal 2009 al 2022. Tuttavia, dopo il divorzio dalla Bündchen, sarebbe stato sentimentalmente legato - secondo indiscrezioni mai troppo confermate - a diverse stra: tra cui Kim Kardashian, Irina Shayk, Brooks Nader, Sofía Vergara, Alix Earle e Yael Cohen.
Il sette volte campione del Super Bowl ha un figlio, Benjamin, di 16 anni, e una figlia, Vivian, di 13, avuti dalla modella brasiliana, ed è anche padre di un altro figlio, Jack, di 19 anni, avuto dall’ex Bridget Moynahan.
Swanepoel, modella sudafricana di 38 anni, ha i figli Anacã, di 10 anni, e Ariel, di 8, avuti dall’ex fidanzato Hermann Nicoli, con cui è stata insieme per oltre un decennio. Si sono lasciati nel 2018.