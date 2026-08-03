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Matrimonio imminente

L'ultima vacanza di Cristiano Ronaldo e Georgina prima delle nozze

Il calciatore si gode gli ultimi giorni di vacanza con la compagna e i figli prima della cerimonia 

03 Ago 2026 - 11:27
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