19 marzo 2022 15:03

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, genitori felici per il primo mese di Gabriele

"Auguri piccolo principe!", scrive Clizia Incorvaia sui social per celebrare il primo mese di vita del suo Gabriele. "E auguri anche al principe papà, che è super", prosegue l'influencer (mamma anche di Nina) con il pensiero rivolto a Paolo Ciavarro. La coppia ha festeggiato il suo cucciolo postando sui social le foto della torta a tema, appunto, "Piccolo Principe". Per loro non sono mancati gli auguri da follower e amici vip, da Lola Ponce e a Carlotta Maggiorana e Francesca Sofia Novello.