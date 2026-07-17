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© Chi |  Claudia Canals e Carlos Alcaraz (Photo: Chi Magazine)
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Bellezza iberica

Claudia Canals, la misteriosa bionda che ha conquistato Carlos Alcaraz

Il tennista spagnolo sta passando le sue vacanze in Italia in compagnia dell'imprenditrice digitale di 30 anni originaria di Barcellona

17 Lug 2026 - 17:02
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