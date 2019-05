Christopher Lambert con la fidanzata Camilla Ferranti, che baci!

Non si sposeranno a breve, ma preferiscono godersi il loro amore giorno dopo giorno da fidanzatini. Christopher Lambert e Camilla Ferranti hanno attirato i flash al Galà Pellicola d'Oro tra coccole e baci appassionati. Qualche settimana fa l'attrice ha compiuto 40 anni (22 di differenza con Lambert) e ha scritto un ringraziamento social per gli amici, ma soprattutto per il compagno: “Tu che sei ostinatamente entrato nella mia vita e sei determinato a rimanerci, tu che mi hai mostrato cosa significa amore nella sua purezza, tu che mi sei accanto a ridere e piangere, tu accanto a me e mi fai sentire unica... I miei primi 40 anni con te non avrebbero potuto iniziare meglio”. La passione tra i due è esplosa la scorsa estate sul set.