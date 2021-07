14 luglio 2021 11:44

Chiara Ferragni visita il castello di Avio, sui social scoppia la polemica

La storia si ripete. L'anno scorso la visita di Chiara Ferragni agli Uffizi e ai Musei Vaticani aveva scatenato un polverone social e ora anche il pomeriggio trascorso al Castello di Avio, in Trentino, è finito nell'occhio del ciclone. Le foto della sua gita nell'antico edificio, pubblicate sia dall'influencer che sulla pagina Facebook della struttura (parte dei beni del Fai), hanno raccolto numerose critiche. "Avete portato lì l’essenza della creazione da multinazionale", "Il Castello di Avio è già bello di suo... Non vedo a cosa serva", "Pubblicità ridicola", "Pure qua devo vederla?" si legge tra i commenti più sprezzanti. Ma non mancano i sostenitori di Chiara, che apprezzano l'iniziativa e la sostengono a suon di like. E intanto la polemica si fa più accesa che mai...