clicca per guardare tutte le foto della gallery

Compleanno in famiglia per Marina Di Guardo che festeggia in un ristorante milanese insieme alle tre figlie Chiara, Valentina e Francesca Ferragni. Buon cibo, chiacchiere, selfie al tavolo e la torta con la scritta "Auguri mamma". "Che bella sorpresa", esclama emozionata la scrittrice prima di chiudere gli occhi ed esprimere un desiderio mentre spegne le candeline.