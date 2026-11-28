Nata nel 1995, cresciuta in Veneto da genitori albanesi e laureata in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Torino, Jori Delli è modella, influencer e volto TV noto per Sportitalia e del Grande Fratello VIP Albania (2023), con oltre 558 mila follower sui social. Ha annunciato su Instagram il matrimonio a sorpresa con Fred De Palma pubblicando tre foto in abito da sposi con le fedi. La coppia ha celebrato una cerimonia intima a piedi nudi sulla spiaggia, tra candele, petali rossi e un arco di fiori bianchi e foglie di palma, nelle stesse Maldive dove De Palma le aveva chiesto la mano a cena nel dicembre 2025, coinvolgendo solo i familiari più stretti.