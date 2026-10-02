Charlene di Monaco e i gemelli Jacques e Gabriella salutano Mattarella in italiano

© Instagram | La famiglia reale del Principato di Monaco insieme a Mattarella
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In occasione dell'incontro con il presidente della Repubblica, entrambi i bambini hanno avuto modo di mettere in pratica quanto stanno imparando a scuola
La visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco ha riservato un ruolo speciale anche alla principessa Charlene e ai due figli gemelli, Jacques e Gabriella. Il 2 ottobre 2026, insieme al principe Alberto II, hanno accolto il presidente della Repubblica italiana e la figlia Laura nel cortile d'onore del Palazzo dei Principi. A catturare l'attenzione è stato anche il saluto dei due bambini, che si sono rivolti a Mattarella in italiano: "Buongiorno Presidente".
Nati il 10 dicembre 2014, Jacques e Gabriella sono i figli di Alberto II e Charlene di Monaco. I due gemelli hanno ruoli distinti nella famiglia principesca: Jacques è l'erede al trono, mentre Gabriella è sua sorella gemella. Nonostante siano nati a pochi minuti di distanza, è Jacques a occupare la posizione di primo nella linea di successione.
In occasione dell'incontro con Mattarella, entrambi hanno avuto modo di mettere in pratica quanto stanno imparando a scuola. Come ha raccontato Alberto II al Corriere della Sera, i figli hanno scelto di studiare italiano e l'incontro con il presidente rappresentava un'occasione per esercitarsi nella lingua. Gabriella ha inoltre consegnato un bouquet di rose a Laura Mattarella, partecipando così ai momenti di accoglienza ufficiale.
Mentre Alberto II e Mattarella si sono confrontati nel Salone di famiglia del Palazzo dei Principi, Charlene ha incontrato Laura Mattarella nella Sala delle Guardie. I colloqui si sono poi ampliati con la riunione delle delegazioni e dei protagonisti della visita. Per il Principato, l'arrivo del presidente italiano rappresenta un appuntamento diplomatico inedito: è infatti la prima visita di Stato di un presidente della Repubblica italiana a Monaco. Mattarella ha ricordato i legami storici tra i due Paesi e la collaborazione sviluppata nel tempo, citando anche i rapporti tra la dinastia Grimaldi e numerosi comuni italiani.
Charlene, nata in Zimbabwe nel 1978 e cresciuta in Sudafrica, prima di entrare nella famiglia principesca ha avuto una carriera da nuotatrice. Ha rappresentato il Sudafrica alle Olimpiadi di Sydney del 2000 e ha ottenuto tre medaglie d'oro in Coppa del mondo nel 2002. Dopo il matrimonio con Alberto II, celebrato nel 2011, ha affiancato agli impegni ufficiali il lavoro della propria fondazione, dedicata in particolare alla prevenzione degli annegamenti e alla sicurezza in acqua.
Proprio quest'estate, in un'intervista al Corriere della Sera, la principessa ha raccontato il proprio impegno per insegnare ai bambini come muoversi in sicurezza in ambiente acquatico. A giugno ha portato a Viareggio le attività della Fondazione Princesse Charlene, organizzando lezioni di sicurezza in acqua per i più piccoli e sostenendo The Crossing, una traversata benefica in water bike diretta verso Monaco.
Nel colloquio con il quotidiano, Charlene ha spiegato che per lei sport e acqua sono da sempre strumenti per comunicare e sensibilizzare. L'obiettivo, ha sottolineato, non è soltanto organizzare competizioni, ma trasformare l'esperienza sportiva in un'occasione di educazione e attenzione verso l'ambiente. La principessa ha richiamato soprattutto il rischio degli annegamenti, che colpiscono anche i bambini, e l'importanza di trasmettere alle famiglie conoscenze pratiche capaci di salvare vite. La sua fondazione opera in numerosi Paesi e, secondo quanto dichiarato nell'intervista, oltre due milioni di bambini hanno già partecipato ai suoi corsi.
Il programma della visita di Mattarella è proseguito con un appuntamento all'Opéra di Monte Carlo, dove il presidente, la figlia Laura, Alberto II e Charlene hanno assistito a una performance della mezzosoprano Cecilia Bartoli. Nel palco principesco era prevista anche la presenza della principessa Carolina, sorella di Alberto. La giornata si è conclusa con la cena di Stato nella Sala del Trono del Palazzo dei Principi, alla presenza di circa 80 invitati. Nel corso della visita sono state inoltre conferite onorificenze: Alberto II ha attribuito a Mattarella la Gran Croce dell'Ordine di San Carlo e a Laura Mattarella la Gran Croce dell'Ordine dei Grimaldi, mentre il presidente italiano ha conferito a Charlene la Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana.
Sabato 3 ottobre il programma prevede un incontro con il personale dell'Ambasciata italiana e con una rappresentanza della comunità del nostro Paese residente nel Principato. Gli italiani costituiscono infatti una componente significativa della popolazione di Monaco: secondo i dati richiamati durante la visita, circa il 20% dei residenti è italiano.
Mattarella e Alberto II visiteranno poi il Museo Oceanografico, istituzione dedicata alla ricerca marina e alla tutela degli oceani, un tema centrale anche nell'attività di Charlene. Dopo le dichiarazioni alla stampa, il presidente della Repubblica e la figlia Laura faranno ritorno a Roma, al termine di una visita che ha unito relazioni diplomatiche, cultura e attenzione per l'ambiente.
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