Charlene di Monaco e i gemelli Jacques e Gabriella salutano Mattarella in italiano

Nel colloquio con il quotidiano, Charlene ha spiegato che per lei sport e acqua sono da sempre strumenti per comunicare e sensibilizzare. L'obiettivo, ha sottolineato, non è soltanto organizzare competizioni, ma trasformare l'esperienza sportiva in un'occasione di educazione e attenzione verso l'ambiente. La principessa ha richiamato soprattutto il rischio degli annegamenti, che colpiscono anche i bambini, e l'importanza di trasmettere alle famiglie conoscenze pratiche capaci di salvare vite. La sua fondazione opera in numerosi Paesi e, secondo quanto dichiarato nell'intervista, oltre due milioni di bambini hanno già partecipato ai suoi corsi.