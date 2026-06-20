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© Instagram |  Carolina Stramare 
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Estate bollente

Carolina Stramare, le foto più belle delle vacanze tra Saint-Tropez e Porto Cervo

L'ex Miss Italia sta vivendo un'estate da cartolina: sui social fa impazzire i fan con gli scatti dalla Costa Smeralda

20 Giu 2026 - 14:00
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