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© Instagram | Cara Delevingne per Playboy (Photo Credit: Instagram @ zoeygrossman)
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Scatti hot

Cara Delevingne bollente sulla copertina di Playboy

Capelli castani e un corsetto di lattice nero (costo 1.979 dollari): l'attrice lascia poco all'immaginazione

15 Lug 2026 - 13:41
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"Non mi sono mai sentita così a mio agio con il mio corpo e con la mia sessualità", ha spiegato Cara Delevingne, l'attrice e modella 33enne, che è la prima donna lesbica dichiarata ad apparire sulla copertina di Playboy, intervistata dalla scrittrice Ottessa Moshfegh. La modella è stata fotografata da Zoey Grossman.

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