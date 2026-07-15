"Non mi sono mai sentita così a mio agio con il mio corpo e con la mia sessualità", ha spiegato Cara Delevingne, l'attrice e modella 33enne, che è la prima donna lesbica dichiarata ad apparire sulla copertina di Playboy, intervistata dalla scrittrice Ottessa Moshfegh. La modella è stata fotografata da Zoey Grossman.