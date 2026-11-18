© Chi
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Le foto esclusive del settimanale Chi nel numero in edicola fino al 24 novembre confermano la relazione tra il cantautore Bresh e la stilista Angelica Montini, immortalati a Milano mentre si scambiano un bacio. Dopo gli indizi social delle scorse vacanze e l'apparizione alla festa di compleanno a Berlino di Barbara Becker – compagna del padre di lei, legata anche al libro che Bresh stringe in mano – la coppia esce finalmente allo scoperto. Il rapporto pare ormai aver superato la fase iniziale, trasformandosi in una storia solida.