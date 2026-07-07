Brad Pitt e Ines de Ramon, le foto che ufficializzano l'amore

© Laurie Zanoletti via Instagram | Brad Pitt e Ines de Ramon ufficializzano l'amore
© Laurie Zanoletti via Instagram | Brad Pitt e Ines de Ramon ufficializzano l'amore
© Laurie Zanoletti via Instagram | Brad Pitt e Ines de Ramon ufficializzano l'amore
© Laurie Zanoletti via Instagram | Brad Pitt e Ines de Ramon ufficializzano l'amore
Brad Pitt e Ines de Ramon ufficializzano l'amore sui social con gli scatti dal matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce a New York: smoking classico per lui, abito nero in pizzo per lei. Dopo quasi quattro anni di riservatezza, la coppia si mostra insieme in Rete per la prima volta.