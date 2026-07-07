1 di 10
© Laurie Zanoletti via Instagram | Brad Pitt e Ines de Ramon ufficializzano l'amore
© Laurie Zanoletti via Instagram | Brad Pitt e Ines de Ramon ufficializzano l'amore
© Laurie Zanoletti via Instagram | Brad Pitt e Ines de Ramon ufficializzano l'amore

© Laurie Zanoletti via Instagram | Brad Pitt e Ines de Ramon ufficializzano l'amore

© Laurie Zanoletti via Instagram | Brad Pitt e Ines de Ramon ufficializzano l'amore

debutto social

Brad Pitt e Ines de Ramon, le foto che ufficializzano l'amore

Smoking, pizzo nero e uno sguardo complice: la coppia si mostra insieme sui social per la prima volta, alle nozze di Taylor Swift e Travis Kelce

07 Lug 2026 - 15:34
10 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su

Brad Pitt e Ines de Ramon ufficializzano l'amore sui social con gli scatti dal matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce a New York: smoking classico per lui, abito nero in pizzo per lei. Dopo quasi quattro anni di riservatezza, la coppia si mostra insieme in Rete per la prima volta.

Ti potrebbe interessare

videovideo
brad pitt
ines de ramon

Sullo stesso tema