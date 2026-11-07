Il ritorno di Kanye West sulle passerelle con la sfilata Yeezy a Los Angeles si è trasformato in un nuovo caso mediatico e familiare. A far esplodere la rabbia di Kim Kardashian non è stata la collezione, ma la presenza dei quattro figli accanto a Bianca Censori e le scelte di stile estreme della moglie del rapper, presentatasi con una tutina dalla scollatura profonda. L'imprenditrice ha duramente rimproverato l'ex marito, accusandolo di non aver protetto i bambini e minacciando di vietare future partecipazioni. Bianca Censori, a ogni modo, non è certo la prima volta che indossa outfit audaci.