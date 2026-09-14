Bastian Müller, le foto del neo marito di Ilary Blasi

Imprenditore tedesco, riservato e lontano dal mondo dello spettacolo, Bastian Müller è diventato noto al pubblico italiano grazie alla storia d'amore con Ilary Blasi, iniziata nel 2022. Dai viaggi alle vacanze, fino ai momenti in famiglia e alle nozze, guarda gli scatti che raccontano chi è il nuovo marito della conduttrice.