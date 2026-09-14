1 di 16
© Instagram | Ilary Blasi con Bastian Muller...
© Instagram | Ilary Blasi con Bastian Muller...
© Instagram | Ilary Blasi con Bastian Muller...

© Instagram | Ilary Blasi con Bastian Muller...

© Instagram | Ilary Blasi con Bastian Muller...

Scatti d'amore

Bastian Müller, le foto del neo marito di Ilary Blasi

Dagli scatti da solo alle immagini con la conduttrice durante i loro quattro anni d’amore: conosciamo meglio l’imprenditore tedesco

14 Set 2026 - 13:41
16 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su

Imprenditore tedesco, riservato e lontano dal mondo dello spettacolo, Bastian Müller è diventato noto al pubblico italiano grazie alla storia d'amore con Ilary Blasi, iniziata nel 2022. Dai viaggi alle vacanze, fino ai momenti in famiglia e alle nozze, guarda gli scatti che raccontano chi è il nuovo marito della conduttrice.

Ti potrebbe interessare

videovideo
ilary blasi
bastian muller

Sullo stesso tema