04 gennaio 2022 12:26

Bagno bollente per Sabrina Salerno, in bikini è una sex bomb

Sabrina Salerno è una vera esplosione di sex appeal, mentre si gode un bagno caldo alle terme. Il top del bikini nero mette in evidenza il suo décolleté prorompente e lei si diverte con le pose che fanno risaltare la sua sensualità in una nuvola di vapore. Fuori dalla vasca con l'accappatoio aperto regala un'altra carrellata sulle sue curve mozzafiato. Se questo è l'inizio, il suo 2022 non può che essere bollente...