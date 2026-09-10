© Instagram | Il nuovo taglio di capelli di Aurora Ramazzotti
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Aurora Ramazzotti ha deciso di dare un taglio netto alla sua lunga chioma castano scuro. La 29enne, neo sposa, si è affidata al parrucchiere Roberto Farruggia per un cambio d'immagine decisamente evidente e ha poi mostrato il risultato ai suoi follower su Instagram, lasciandosi andare a una domanda ironica: "È successo davvero?".
Nel tardo pomeriggio di mercoledì 9 settembre, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha pubblicato una prima storia nella quale si vedono le mani di Farruggia alle prese con il taglio. Il parrucchiere utilizza le forbici per accorciare sensibilmente i capelli della showgirl. Poco dopo è arrivato anche il momento di mostrare il risultato. In un selfie scattato davanti allo specchio, Aurora si è fatta vedere con la nuova acconciatura, lasciando emergere tutta la sorpresa per la trasformazione. "È successo davvero?", ha scritto nella prima storia, mentre davanti al nuovo look sembra decisamente soddisfatta.
La scelta è caduta su un bob corto, con la lunghezza portata più o meno all'altezza della mandibola. Il colore castano scuro è rimasto invariato, mentre a cambiare radicalmente è stata la lunghezza. La riga laterale aggiunge movimento alla nuova acconciatura e contribuisce a rendere il risultato diverso rispetto alla precedente chioma lunga. Aurora ha poi ringraziato pubblicamente il suo hairstylist con un messaggio affettuoso: "Ti amoooo". Farruggia è una figura di fiducia per la 29enne e l'aveva già accompagnata anche in occasione del suo matrimonio, celebrato lo scorso luglio in Sicilia con il compagno Goffredo Cerza.
Il caschetto è una scelta particolarmente versatile: può essere elegante e ordinato, non richiede necessariamente una gestione complessa e può essere modificato in numerose varianti. Nel caso di Aurora, la lunghezza ridotta e la riga laterale danno alla chioma un aspetto più dinamico mantenendo il colore che l'ha sempre caratterizzata. Anche Michelle Hunziker, in passato, aveva scelto di rinunciare ai capelli lunghi per passare a un bob che si era rivelato particolarmente valorizzante. Una scelta apprezzata immediatamente dai suoi fan e che la conduttrice ha poi mantenuto nel tempo.