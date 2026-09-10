Il caschetto è una scelta particolarmente versatile: può essere elegante e ordinato, non richiede necessariamente una gestione complessa e può essere modificato in numerose varianti. Nel caso di Aurora, la lunghezza ridotta e la riga laterale danno alla chioma un aspetto più dinamico mantenendo il colore che l'ha sempre caratterizzata. Anche Michelle Hunziker, in passato, aveva scelto di rinunciare ai capelli lunghi per passare a un bob che si era rivelato particolarmente valorizzante. Una scelta apprezzata immediatamente dai suoi fan e che la conduttrice ha poi mantenuto nel tempo.