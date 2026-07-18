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© Instagram |  Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza
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Come nelle favole

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza in luna di miele alle Maldive

Archiviate le nozze, i novelli sposi stanno passando delle romantiche giornate nel paradiso tropicale 

18 Lug 2026 - 16:11
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