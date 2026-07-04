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© Instagram | Arisa e Rovazzi a Napoli
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NAPOLI IN MUSICA

Arisa a Napoli tra divertimento e musica con Rovazzi

Arisa e Fabio Rovazzi a Napoli tra relax, buonumore e musica: gli scatti conquistano i fan

04 Lug 2026 - 13:34
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