Antonino Spinalbese, 31 anni, è ricoverato in ospedale a causa del morbo di Crohn, affrontando un nuovo momento difficile che ha condiviso con i fan su Instagram. Con il consueto mix di ironia e amarezza, ha pubblicato immagini dalla corsia tra flebo, tisane e il libro di Marco Aurelio, accompagnate da una frase: "Crohn, abbiamo un problema: io amo la stabilità, ma non nelle relazioni tossiche". Tra gli scatti spicca però il tenero abbraccio con la figlia Luna Marì, nata dalla relazione con l'ex Belen Rodriguez.