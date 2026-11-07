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Momento difficile

Antonino Spinalbese in ospedale: le foto del ricovero per il morbo di Crohn

L'hairstylist ha condiviso sui social alcuni scatti dal letto d'ospedale tra flebo, ironia e letture filosofiche, stringendo a sé la figlia Luna Marì

07 Nov 2026 - 14:33
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Antonino Spinalbese, 31 anni, è ricoverato in ospedale a causa del morbo di Crohn, affrontando un nuovo momento difficile che ha condiviso con i fan su Instagram. Con il consueto mix di ironia e amarezza, ha pubblicato immagini dalla corsia tra flebo, tisane e il libro di Marco Aurelio, accompagnate da una frase: "Crohn, abbiamo un problema: io amo la stabilità, ma non nelle relazioni tossiche". Tra gli scatti spicca però il tenero abbraccio con la figlia Luna Marì, nata dalla relazione con l'ex Belen Rodriguez.

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