Per Andrea Delogu le vacanze sono iniziate con uno zaino pieno di entusiasmo e uno smartphone sempre a portata di mano. La conduttrice è partita insieme al fidanzato Alessandro Marziali per un lungo viaggio in Cina e ha deciso di trasformare Instagram nel suo personale diario di bordo. Prima ancora di salire sull'aereo ha spiegato ai follower che, più dei post, saranno le Stories a raccontare questa esperienza: "Così poi me le riguardo", ha confidato con il sorriso. Da quel momento è stato un susseguirsi di immagini, preparativi e piccoli momenti di vita condivisi con chi la segue ogni giorno.
La partenza è avvenuta dall'aeroporto di Fiumicino, con destinazione Shanghai. Accanto ad Andrea Delogu c'è Alessandro Marziali, manager lontano dal mondo dello spettacolo, immortalato mentre inganna l'attesa giocando con il cellulare. Tra una foto della valigia ancora aperta e la mappa del lungo itinerario, la conduttrice ha documentato ogni fase del viaggio, mostrando anche l'arrivo nella metropoli cinese, il tragitto in taxi e le prime passeggiate sotto una pioggia insistente.
Non sono mancati gli episodi curiosi. In una delle Stories ha raccontato, con il suo consueto tono ironico, di essere rimasta sorpresa dopo aver visto una donna sputare davanti all'ascensore dell'albergo. Un dettaglio che l'ha colta impreparata e che ha condiviso con spontaneità, trasformandolo in uno dei tanti aneddoti di questa avventura orientale.
A stupirla, però, è stato soprattutto l'alloggio scelto per il soggiorno. Dopo aver mostrato le camere, Andrea Delogu ha rivelato di aver trovato un hotel a un prezzo decisamente più basso rispetto a quanto si aspettasse. "Un prezzo davvero accessibile", ha commentato, senza nascondere il proprio entusiasmo per un rapporto qualità-prezzo che ha definito sorprendente.
La vacanza è appena cominciata, ma una cosa sembra già certa: il viaggio non resterà soltanto nei ricordi della coppia. Tappa dopo tappa, la conduttrice continuerà a raccontare la scoperta della Cina attraverso i social, portando con sé i follower tra scorci inediti, curiosità e piccole emozioni quotidiane.