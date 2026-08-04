Per Andrea Delogu le vacanze sono iniziate con uno zaino pieno di entusiasmo e uno smartphone sempre a portata di mano. La conduttrice è partita insieme al fidanzato Alessandro Marziali per un lungo viaggio in Cina e ha deciso di trasformare Instagram nel suo personale diario di bordo. Prima ancora di salire sull'aereo ha spiegato ai follower che, più dei post, saranno le Stories a raccontare questa esperienza: "Così poi me le riguardo", ha confidato con il sorriso. Da quel momento è stato un susseguirsi di immagini, preparativi e piccoli momenti di vita condivisi con chi la segue ogni giorno.