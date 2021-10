Ambra trasloca, ecco i particolari inediti della separazione da Allegri

Parmigiano Reggiano Il Parmigiano Reggiano da ambasciatore del Made in Italy a volano per la ripartenza del turismo

Il Consorzio di tutela punta sull’esperienza enogastronomica per rilanciare, attraverso le sempre più richieste visite ai caseifici, tutte le eccellenze del territorio. E per far conoscere sempre meglio il prodotto combattendo fenomeni quali contraffazione e Italian Sounding