1 di 3
© Chi | Ambra Angiolini e Pico Cibelli tra baci e abbracci in pubblico, le foto
© Chi | Ambra Angiolini e Pico Cibelli tra baci e abbracci in pubblico, le foto
© Chi | Ambra Angiolini e Pico Cibelli tra baci e abbracci in pubblico, le foto

© Chi | Ambra Angiolini e Pico Cibelli tra baci e abbracci in pubblico, le foto

© Chi | Ambra Angiolini e Pico Cibelli tra baci e abbracci in pubblico, le foto

TENEREZZE

Ambra Angiolini e Pico Cibelli tra baci e abbracci, ecco le foto

La coppia si mostra affiatata negli scatti pubblicati dal settimanale "Chi", in edicola. Con loro anche Jolanda Renga e il fidanzato

04 Set 2026 - 07:00
3 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su

Baci, abbracci e gesti complici per Ambra Angiolini e Pico Cibelli. L’attrice, 49 anni, e il discografico, 48, si godono una giornata insieme senza nascondere l’intesa che li lega. Negli scatti pubblicati dal settimanale "Chi", in edicola, i due si stringono e si baciano, mostrando una grande naturalezza anche davanti agli obiettivi.

Ti potrebbe interessare

videovideo
ambra angiolini
jolanda renga

Sullo stesso tema