Baci, abbracci e gesti complici per Ambra Angiolini e Pico Cibelli. L’attrice, 49 anni, e il discografico, 48, si godono una giornata insieme senza nascondere l’intesa che li lega. Negli scatti pubblicati dal settimanale "Chi", in edicola, i due si stringono e si baciano, mostrando una grande naturalezza anche davanti agli obiettivi.