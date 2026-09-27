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FIOCCO AZZURRO

Alice Bellagamba è mamma bis: l'annuncio social e il curioso nome del secondo figlio

L'ex ballerina di "Amici" ha annunciato la nascita del piccolo Falco Ryan Plebani, arrivato 16 mesi dopo il fratellino Brando

27 Set 2026 - 07:00
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Venerdì 25 settembre, 3,820 chilogrammi di peso, 52 centimetri, ore 13:57. Sono questi i numeri che raccontano l'arrivo del secondo figlio di Alice Bellagamba, ex ballerina di Amici e volto noto della tv, diventata mamma bis da poche ore. La 38enne marchigiana, tornata a vivere a Jesi dove continua a occuparsi di danza, ha annunciato la lieta notizia sui social, svelando anche il particolare nome scelto per il piccolo: Falco.

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Il nome raro che ricorda Briatore e Gregoraci

 Un nome piuttosto insolito, quello scelto da Alice Bellagamba, che era già salito alla ribalta della cronaca sedici anni fa: fu infatti scelto anche da Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci come secondo nome del loro figlio. Bellagamba, che partecipò all'ottava edizione del talent di Maria De Filippi tra il 2008 e il 2009 classificandosi al quarto posto, aveva già fatto intuire la scelta nei mesi scorsi, condividendo sui social alcuni post con le singole lettere che compongono il nome.

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Ora, con la coccarda pubblicata online, arriva la conferma ufficiale: "Benvenuto al secondo amore delle nostre vite. Falco Ryan Plebani", ha scritto la neo-mamma, accompagnando la foto del bebè, con il volto coperto da un'emoji, a un'altra immagine in cui lo tiene tra le braccia guardandolo innamorata.

Brando, il fratellino, e la gravidanza arrivata inaspettata

 Il piccolo Falco è frutto dell'amore con il compagno Leonardo Plebani, con cui Alice ha già un altro figlio, Brando, di appena un anno e quattro mesi: sulla coccarda, non a caso, si legge "Brando dà il benvenuto al fratellino".

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Una seconda gravidanza arrivata a distanza ravvicinata da quella precedente, tanto che lo scorso marzo, annunciandola sui social, Bellagamba aveva parlato di una sorpresa inaspettata ma accolta con enorme gioia, giunta appena sette mesi dopo la nascita del primogenito, avvenuta nel maggio 2025: "Il mio cuore scoppia. Tanto desiderato, quanto inaspettato… Fino a qui tutto bene", aveva scritto allora. La felicità è ora alle stelle.

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