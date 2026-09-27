Un nome piuttosto insolito, quello scelto da Alice Bellagamba, che era già salito alla ribalta della cronaca sedici anni fa: fu infatti scelto anche da Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci come secondo nome del loro figlio. Bellagamba, che partecipò all'ottava edizione del talent di Maria De Filippi tra il 2008 e il 2009 classificandosi al quarto posto, aveva già fatto intuire la scelta nei mesi scorsi, condividendo sui social alcuni post con le singole lettere che compongono il nome.