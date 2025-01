Alice Bellagamba aspetta un maschietto, che si chiamerà Brando. "Intanto si muove" scrive a corredo del video in cui svolge la sua routine di esercizi. "Ogni allenamento è differente, Tonificazione, funzionale, movimenti con musica latina per stimolare il feto alla posizione corretta, esercizi per l’elasticità del perineo e suo allenamento, esercizi per le spinte, posizioni del parto e gestione del travaglio" spiega ai follower che la seguono curiosi. Due volte alla settimana per un'ora si dedica agli esercizi pensati non solo per mantenere il tono muscolare, ma anche per preparare il fisico al parto e prevenire le principali problematiche legate alla gravidanza.