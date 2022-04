21 aprile 2022 12:11

Alberto di Monaco in Puglia, tour nei luoghi legati alla famiglia Grimaldi

Alberto di Monaco è arrivato in Puglia per un tour che lo porterà alla riscoperta dei luoghi legati alla famiglia Grimaldi. Prima tappa a Terlizzi, e poi Trani, Canosa, Spinazzola, Matera e Alberobello. Si è presentato elegante e formale in abito scuro, e non accompagnato da nessun altro membro della famiglia reale: nemmeno la moglie Charlene con cui si fanno sempre più insistenti le voci di divorzio. "Sono molto lieto di questa iniziativa che sancisce formalmente quei rapporti che la storia ha forgiato e che la lealtà dei sentimenti ha saputo mantenere", ha dichiarato.