Al party di Martorana, le vip senza reggiseno

Ogni anno il birthday party di Alessandro Martorana è l'evento vip più atteso. In ritardo di qualche settimana rispetto al solito, anche l'edizione 2019 ha attirato tanti famosi: da quelli arrivati in copia come Filippo Magnini con Giorgia Palmas, Juliana Moreira con Edoardo Stoppa, Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser, a quelli che hanno festeggiato da single come Melissa Satta, Eleonora Pedron, Bianca Atzei. Atmosfere calde e sensuali, luci soffuse, velluti rossi e provocanti ballerine in stile Crazy Horse pensate da Isa Fiore hanno trasportato gli ospiti nelle notti folli dei club Parigini. Trasparenze bollenti per tante invitate, tra cui la sexy Elena Barolo in giallo...