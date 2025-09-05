Logo Tgcom24
Speciale È morto Giorgio Armani, il re dello stile italiano
Dalla Ferragni alla Ranieri

Addio Giorgio Armani, ecco il ricordo social dei vip

Julia Roberts scrive “Un vero amico”, Naomi: “Un onore sfilare per te”, la Canalis: “Orgogliosa di aver indossato le sue creazioni”, la Marino: “In ogni occasione importante c’eri tu”

05 Set 2025 - 09:56
20 foto
giorgio armani
gossip

