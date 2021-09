Fiocco azzurro, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro aspettano un maschietto

Instagram 1 di 12 Instagram 2 di 12 Instagram 3 di 12 Instagram 4 di 12 Instagram 5 di 12 Instagram 6 di 12 Instagram 7 di 12 Instagram 8 di 12 Instagram 9 di 12 Instagram 10 di 12 Instagram 11 di 12 Instagram 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

Un bel fiocco azzurro sul pancione nudo per festeggiare l'imminente arrivo di un maschietto. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro svelano sui social il sesso del bebè che nascerà a febbraio e sono pazzi di gioia. "Mamma e papà non potrebbero essere più felici" scrive l'influcencer su Instagram, già mamma di una bambina. Anche nonna Eleonora Giorgi è entusiasta per l'arrivo del suo primo nipotino.