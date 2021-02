Festival di Sanremo a metà, ecco quella più dolce

Alloggeranno a Sanremo da soli o in coppia? Le dolci metà saranno a casa a guardare la tv o in hotel a vederli dalla camera e ad attenderli dopo l’esibizione? Viste le restrizioni causa Covid, c’è da immaginare che per lo più faranno il tifo a distanza per i loro amori. Ecco tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo chi è accoppiato e chi no…