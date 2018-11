Ferragni e le influencer, reunion nella spa milanese: che flebo!

Cosa fa Chiara Ferragni con le amiche? Si abbuffa di tramezzini e patatine fritte, ma in una salutare spa dove le massaggiatrici si occupano del loro corpo e la blogger con le amiche-influencer si lascia coccolare tra chiacchiere e pose per i social. Accappatoio bianco per tutte e corpo nudo al top. Per prepararsi alle festività natalizie anche una bella flebo di vitamine.