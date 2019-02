Fernando Alonso e Linda Morselli, pit stop per un bagno ghiacciato

Una pausa ghiacciata sulle Dolomiti poi via ancora... di corsa. Linda Morselli non perde di vista il suo Fernando Alonso. E nonostante lui abbia detto addio alla Formula 1 non smette di andare a tutta velocità. Per la prima volta dopo 18 anni non sarà sulla griglia di partenza del Gp d'Australia, ma sarà alle prese con la 1000 Miglia di Sebring. La modella, ex di Valentino Rossi, lo segue. Che il 2019 porti anche le nozze per la coppia?