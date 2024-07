Fedez a villa Matilda con i figli, Leone e Vittoria tornano sui social

Era da settimane che Leone e Vittoria non comparivano sui social di Fedez e di Chiara Ferragni. Dopo essere stati protagonisti delle storie e dei post di mamma e papà quando erano una coppia felice, i due bambini erano progressivamente "scomparsi" dalla scena pubblica. Il rapper e l'influencer avevano stabilito in fase di separazione di non mostrarli più in volto e così per qualche tempo sono apparsi solo di schiena. Nell'ultimo periodo però entrambi avevano rinunciato qualunque pubblicazione riguardante i due bambini, evitando di farli vedere anche solo di spalle o di far sentire le voci. Le cose sono cambiate nell'ultimo weekend e i piccoli sono tornati a essere protagonisti delle condivisioni di Federico Lucia.