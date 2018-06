Fedez, J-Ax e Chiara Ferragni consegnano 80 pizze ai fan davanti a San Siro

"Questa sera faremo una sorpresa ai nostri fan". E' quanto anticipato da Fedez giovedì in una story su Instagram. Ma i fan non si aspettavano certo di vederlo arrivare davanti allo stadio Meazza insieme a Chiara Ferragni e J-Ax con ottanta pizze ordinate apposta per loro. I due rapper sono stati accolti con stupore e gratitudine dalle persone che già da diverse ore si erano accampate fuori da San Siro, pronte ad affrontare la notte all'aperto pur di assistere al concerto previsto per oggi, primo giugno.



Sul palco con J-Ax e Fedez non mancheranno tanti ospiti, amici e colleghi della musica italiana, da Guè Pequeno a Levante, da Malika Ayane a Noemi e Cris Brave, da Nina Zilli e Sergio Sylvestre a Grido, The Kolors e Il Cile.