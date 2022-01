Fedez ha i primi sintomi del Covid: "Non sento più odori e sapori" | Chiara Ferragni intanto è negativa

Un fine anno da dimenticare per Fedez e Chiara Ferragni , costretti alla quarantena in casa per aver contratto il Covid. E il nuovo anno non comincia meglio. Almeno per il rapper, che, nelle sue ultime storie Instagram, ha annunciato di aver cominciato ad avvertire i primi sintomi della malattia, proprio durante il cenone di Capodanno: niente più sapori e niente odori. Buone notizie invece dalla sua dolce metà, che ha invece comunicato sempre sui social di essere tornata negativa.

In una storia Instagram l'imprenditrice ha spiegato di essersi sottoposta a più tamponi rapidi negli ultimi giorni, tutti con esito negativo e di avere quindi avuto la conferma decisiva dopo un molecolare: "Sono passati otto giorni da quando sono risultata positiva, quindi con le nuove regole potevo fare un tampone e vedere. Io stavo facendo i rapidi e da due giorni sembravo negativa, in effetti anche da tampone ufficiale risulto negativa".



Non è lo stesso per Fedez, che, postando un video dal bagno di casa in cui riprende Chiara intenta a pulire il lavandino esclama: "Oh mio Dio ragazzi cosa sta succedendo, la fine del mondo è vicina... Chiara Ferragni sta pulendo.. Corriamo tutti nei bunker", e poi, quando l'influencer gli fa annusare lo straccio imbevuto di un prodotto per la pulizia aggiunge: "Dopo i sapori non sento più nemmeno gli odori".

"Fede è ancora positivo, ma speriamo possa negativizzarsi anche lui presto", ha specificato la Ferragni,

Durante la cena di Capodanno, consumata rigorosamente da solo, perché i due genitori si occupano dei bambini a turno e mangiano separati in camera da letto, evitando di girovagare per casa, Fedez aveva confermato i primi sintomi legati al gusto: "Non sento più i sapori".