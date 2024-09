"C'è un provvedimento del giudice che dice quando la devo vedere e quando no, però io la vedo poco: due weekend al mese e tre mezze giornate. Per me è troppo poco. In più, Letizia mi obbliga a chiamarla solo in determinati orari, alle 9 di mattina e alle 9 di sera" ha raccontato Federico Fashion Style. Questo è un tema che aveva già affrontato sui social, postando un video in cui in lacrime esprimeva il suo dolore. "Mia figlia impazzisce per me, come io impazzisco per lei - ha proseguito il parrucchiere - Stiamo benissimo insieme, lei è la mia principessa ed è gelosissima di me. Come io di lei".