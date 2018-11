Federica Nargi è al quinto mese: prime foto col pancino

“Sono nata per fare la mamma” aveva detto pochi mesi dopo la nascita della primogenita Sofia, che proprio qualche giorno fa ha compiuto due anni. Ora Federica Nargi è pronta per fare il bis. Come aveva sospettato Tgcom24 (dopo aver visto la ex velina in abiti premaman a spasso con la “collega” Costanza Caracciolo), la compagna di Alessandro Matri è al quinto mese di gravidanza. E gli scatti del settimanale Diva e Donna mostrano un bel pancino...

Al parco con Sofia, Federica non riesce a nascondere le dolci curve materne. Cappottino, pantaloni grigi e maglioncino aderente la ex velina gioca con la figlia e mostra un décolleté florido e un pancino ben evidente. Nei social da diverso tempo non posta più foto a figura intera limitandosi a fare tante stories alla figlia e al marito e inquadrandosi soltanto in primo piano. In attesa che la coppia ufficializzi la lieta novella, risuonano le parole di Federica che diceva: “Mi sento nata per fare la mamma”...