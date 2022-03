Federica Fontana sulla neve, amore a St. Moritz con Remo Ruffini

Moritz, luogo del cuore della coppia. A Silvaplana in un ristorante con vista sulle cime imbiancate la showgirl 44 anni, e il patron di un noto brand di piumini, 60 anni, ricaricano le pile e sorridono con una bella combriccola di pochi e selezionati amici, come mostrano le foto del settimanale “Chi”.

A St. Moritz tempo fa ci andavano con le rispettive famiglie. La Fontana con il marito Felice Rusconi e i due bambini, e Ruffini con la moglie Francesca Ruffini Stoppani. Poi l’amicizia tra la bionda showgirl e l’imprenditore si è trasformata in qualcosa di più e ora sono una coppia alla luce del sole. “La vita è un viaggio. Le fermate migliori sono le persone speciali” scrive in un post Federica. La Fontana posta foto dai monti e dal mare e non dimentica la buona alimentazione, la pratica dello yoga, le buone abitudini e la compagnia del suo cagnolino.

