Fase 2, ecco cosa hanno fatto le vip fuori casa 

Fase 2, spacco e gambe fuori. E’ il motto di Cecilia Rodriguez che a Trento sfoggia una mise da urlo. “Stasera esco… sì, sul balcone” aggiunge Samantha De Grenet. “Fase 2 contro fase 1” è la didascalia di Linda Morselli che mostra una foto mentre corre in contrasto con quella di una pizza. “Quanto gente c’è in giro a Roma” dice Taylor Mega con la mascherina tra le vie della capitale, dove è andata per lavoro lasciando Milano. Un piccolo giro con mascherina per Elisabetta Gregoraci e il figlio in questa nuova “normalità”. E non solo, guarda cosa hanno fatto le vip alla prima uscita dopo il lockdown.

“Dopo quasi due mesi sono uscita con Nathan a fare una passeggiata, lui all’inizio era molto impaurito dalla situazione che stiamo vivendo e non aveva voglia di uscire. Abbiamo fatto un piccolo giro. È compito dei genitori rassicurare i figli mantenendo un clima sereno e tranquillo in questa nuova normalità” è il consiglio della Gregoraci.

Si è emozionata Caterina Balivo dopo la quarantena in casa, ritorna negli studi televisivi provata da questo isolamento: “Dopo quasi due mesi ho ripreso la mia macchina… Ho imparato a fotografare i tramonti, a vedere in faccia la sofferenza, a non rincorrere il tempo…”.

“La prima volta fuori dopo due mesi. Leo è così eccitato” scrive Chiara Ferragni che passeggia insieme a Fedez e al figlio. Il rapper poi in una storia commenta questa prima uscita e si sente strano e disorientato: “Vedere tutte le persone con le mascherine mi ha un po’ destabilizzato perché ti fa capire che il mondo è cambiato e per un po’, molto a lungo, non sarà più quello di prima. E’ cambiato tutto e speriamo che ci sarà occasione per rendere il mondo un posto migliore… Retorica inutile?”.

Samantha De Grenet compra i fiori al chioschetto, Bianca Atzei si stende sull’erba milanese insieme al suo cagnolino: “Uscire di casa e vedere la pasticceria aperta dove facevo colazione. Incontrare per strada persone che non vedevo da un po'. Ho sorriso, sotto la mascherina. Spero che l'inizio di questa ripresa e il bisogno di ricominciare continui con grande rispetto, responsabilità e senso civico verso tutti”. Sfoglia la gallery e scopri la ripresa dei vip…

