Ezequiel Lavezzi e María Guadalupe Tauro fanno coppia dall'anno scorso e preferiscono mantenere un basso profilo: il Pocho non ha nessun post con la compagna mentre lei ha un profilo social privato. Anche la notizia della gravidanza hanno preferito tenerla segreta, nonostante al gossip non fossero sfuggite le rotondità sospette di lei. E' stata la festa per il 18esimo compleanno di Tomas Lavezzi l'occasione giusta per uscire allo scoperto: i tre hanno posato accanto alla torta, con la futura mamma che sfoggiava il pancione nudo. Ora però l'ex calciatore non ha potuto rinunciare a festeggiare con i follower e dalla tifoseria napoletana sono arrivati auguri a pioggia.