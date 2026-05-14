Eva Herzigova si sposa con Gregor Marsiaj dopo vent'anni insieme

Parlando del legame con Gregor, invece, ha ammesso che a unirli è stato il più classico dei colpi di fulmine. Lei e il compagno conducono una vita lontana dal gossip e passano il tempo in serenità insieme ai loro tre figli. Tuttavia è difficile sfuggire del tutto ai paparazzi una volta diventati famosi. Nel 2011 Marsiaj era stato fotografato a Praga in compagnia di un'altra donna, portando alla luce un tradimento che ha rischiato di far vacillare la coppia.