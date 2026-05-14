Eva Herzigova si sposa con Gregor Marsiaj dopo vent'anni insieme

Eva Herzigova si sposa. La pubblicazione di matrimonio è apparsa sull'albo pretorio del Comune di Torino, il che ha dimostrato l'ufficialità delle voci di corridoio circolate nell'ultimo periodo. Nelle prossime settimane, la top model dirà il fatidico "sì" davanti a Gregor Marsiaj, suo compagno da quasi 25 anni, segnando l'inizio di una nuova fase della loro lunghissima storia d'amore.
Le mancate nozze del 2017
Non è la prima volta in cui le nozze tra Eva e Gregor sembrano imminenti. Già nel 2017 era circolata la notizia di un possibile matrimonio in una location segreta in Italia, durante il quale i tre figli della coppia, George, Philipe ed Edward avrebbero dovuto accompagnare la madre all'altare.
In quell'occasione la cerimonia sfumò per ragioni ignote, tuttavia la coppia ha resistito, nonostante qualche inevitabile momento di crisi, e ora sembra pronta a riprovarci.
Il precedente matrimonio con Tico Torres
Il primo incontro tra Eva e Gregor risale al 2001, quando la modella aveva divorziato da poco da Tico Torres, il batterista dei Bon Jovi. Al tempo alcune indiscrezioni avevano ricondotto la fine del rapporto a una possibile relazione tra Herzigová e DiCaprio, ma nel corso di un'intervista rilasciata a un noto programma televisivo fatta nel 2025 la top model ha chiarito che con l'attore c'era stato un incontro "simpatico" solo dopo la fine del matrimonio.
Eva non è scesa maggiormente nel dettaglio sulla natura del rapporto con il divo di Hollywood, lasciando ampio spazio alle speculazioni degli appassionati di gossip.
Il rapporto con Gregor Marsiaj
Parlando del legame con Gregor, invece, ha ammesso che a unirli è stato il più classico dei colpi di fulmine. Lei e il compagno conducono una vita lontana dal gossip e passano il tempo in serenità insieme ai loro tre figli. Tuttavia è difficile sfuggire del tutto ai paparazzi una volta diventati famosi. Nel 2011 Marsiaj era stato fotografato a Praga in compagnia di un'altra donna, portando alla luce un tradimento che ha rischiato di far vacillare la coppia.
Tuttavia Eva è riuscita a trovare la forza di perdonare il compagno, soprattutto per il bene dei figli. "Per foto così non vale la pena rompere qualcosa di importante", ha dichiarato la top model durante la stessa intervista citata in precedenza. "La donna sceglie sempre di stuzzicare e l'uomo è debole in quel momento", ha aggiunto.