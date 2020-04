Eugenia di York sempre più in love, festeggia sui social l'anniversario con Jack

Dieci anni insieme e si amano come il primo giorno. Eugenia di York e Jack Brooksbank posano abbracciati e sorridenti per una serie di scatti social in occasione del loro decimo anniversario. "Siamo abbastanza fortunati da poter trascorrere insieme questo momento", ha scritto la figlia del principe Andrea e di Sarah Ferguson a corredo del post, invitando i follower ad inviarle i propri scatti di coppia per celebrare con loro.

"Se qualcuno festeggia l'anniversario questa settimana, se siete insieme o no a causa di questo momento difficile... vi prego di inviarmi una foto e un messaggio privato su come state celebrando e condividerò i vostri messaggi nelle mie storie nei prossimi giorni" ha scritto la Duchessa. Il suo appello è piaciuto ai fan, che stanno mandando decine di scatti di coppia per celebrare con lei un giorno importante.

Eugenia e Jack, imprenditore vinicolo 34enne, fanno coppia dal 2010 ma il fidanzamento ufficiale è stato annunciato nel 2018. Le nozze sono state officiate nello stesso anno, nella cappella di San Giorgio nel castello di Windsor. I due stanno trascorrendo la quarantena a Royal Lodge insieme alla sorella di lei, Beatrice, al suo fidanzato Edoardo Mapelli Mozzi, alla mamma Sarah Ferguson e al papà, il principe Andrea. Voci di corridoio vorrebbero delle belle novità in arrivo per la coppia: a quanto pare la Duchessa e il marito sarebbero in attesa del loro primo bebè.

