Emily Ratajkowski, topless alla finestra a Parigi

Emily Ratajkowski in topless

Alla Paris Fashion Week, Emily Ratajkowski è una bomba sexy.

Se per le strade della capitale francese sfila con un midress nero che copre a malapena il lato B e regala un sideboob mozzafiato, al rientro in hotel provoca più che mai. Via tutti i vestiti, si affaccia alla finestra dell'hotel e offre ai follower un topless bollente coprendosi giusto i capezzoli con le mani.