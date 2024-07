A Lampedusa, Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini aggiungono un capitolo in più alla loro storia d'amore che va avanti ormai da circa due anni. Lei vive a Montecarlo e lui a Firenze e, tra gli impegni di lavoro e familiari, non è sempre facile trovare l'incastro. Loro però riescono a mantenere un equilibrio perfetto e a incontrarsi ora nella città dell'una ora in quella dell'altro (senza farsi mancare momenti di ordinarietà come quelli al supermercato), oppure in giro per il mondo: da Marrakech a Dubai passando per Parigi e Capri.