Elisabetta Canalis sexy velina alle Bahamas, guarda che stacchetti!

Vacanze alla Bahamas in famiglia per Elisabetta Canalis. Dopo aver trascorso il Natale in Sardegna, la ex velina è rientrata in America e con Brian Perri e Skyler ha fatto tappa alle Bahamas per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Bikini minimal e fisico da urlo, la Canalis saltella sulla spiaggia incontaminata regalando stacchetti da dieci e lode.