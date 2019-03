Elisabetta Canalis, capezzoli a vista tra le star di Hollywood

Passeggia sul red carpet come una diva e mostra una scollatura che cattura sguardi e flash. Eppure non perde l'aria ironica e simpatica. Insieme all'amica modella Elisa Sednaui, Elisabetta Canalis impazza al Daily Front Row dei Los Angeles Fashion Awards. Mentre i microfoni puntano a Kate Hudson, la ex velina ancheggia davanti ai flash. Quando parla Lady Gaga, Eli lancia battute all'amico hairstylist. Bellissima e sexy seduce e conquista i presenti, ma i suoi video social sono uno spasso per i follower...