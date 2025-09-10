Logo Tgcom24
Dai tacchi ai tacchetti

Elisabetta Canalis scende in campo, scopri con che squadra di calcio

La ex velina residente a Los Angeles sostiene il progetto di rilancio di una società bergamasca

10 Set 2025 - 12:48
© Instagram

© Instagram

Dai tacchi ai tacchetti è un attimo! Elisabetta Canalis ha deciso di diventare testimonial dell’Almè Calcio sostenendo il rilancio della società bergamasca, il cui team manager è un italiano anche lui residente come lei a Los Angeles. Proprio grazie all’amicizia nata in America tra la Canalis e Davide Locatelli è nata l’idea di un supporto sul campo.

Elisabetta Canalis e Davide Locatelli si sono conosciuti a Los Angeles, dove entrambi hanno preso casa. Lei sarda e lui bergamasco e titolare di un’agenzia di comunicazione hanno stretto amicizia in California e da qui l’idea di far indossare alla ex velina la maglia della squadra dell’Almè Calcio. Elisabetta non ha esitato e ha vestito i colori giallo-verdi lasciando che la squadra pubblicasse sui suoi social il post. L’immagine ha creato incredulità tra i tifosi tanto che qualcuno ha pensato che fosse stata creata ad hoc dall’intelligenza artificiale.

