La ex velina residente a Los Angeles sostiene il progetto di rilancio di una società bergamasca
Dai tacchi ai tacchetti è un attimo! Elisabetta Canalis ha deciso di diventare testimonial dell’Almè Calcio sostenendo il rilancio della società bergamasca, il cui team manager è un italiano anche lui residente come lei a Los Angeles. Proprio grazie all’amicizia nata in America tra la Canalis e Davide Locatelli è nata l’idea di un supporto sul campo.
Elisabetta Canalis e Davide Locatelli si sono conosciuti a Los Angeles, dove entrambi hanno preso casa. Lei sarda e lui bergamasco e titolare di un’agenzia di comunicazione hanno stretto amicizia in California e da qui l’idea di far indossare alla ex velina la maglia della squadra dell’Almè Calcio. Elisabetta non ha esitato e ha vestito i colori giallo-verdi lasciando che la squadra pubblicasse sui suoi social il post. L’immagine ha creato incredulità tra i tifosi tanto che qualcuno ha pensato che fosse stata creata ad hoc dall’intelligenza artificiale.
Commenti (0)