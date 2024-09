Per Elisabetta Canalis ballare sul “bancone” non è stato facile, ma ha seguito i consigli di Antonio Ricci: “Eravamo figlie di Striscia la notizia, con quel carico di ironia e notizie. Da lui ho imparato a verificare, dubitare, ridimensionare”. La ex velina è spontanea e non vuole essere appariscente: “Gli americani hanno sdoganato l’uscire in pigiama, una tazza di caffè e il cane al guinzaglio. Quando torno a Milano sono attenta pure al bar, qui la mattina esco con mia figlia che sembriamo due pazze” spiega a “La Repubblica”.