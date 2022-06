Elettra Lamborghini a Formentera con il marito Afrojack e il cane

Guendalina Tavassi in festa per i 18 anni della figlia Gaia

Michelle Hunziker in vacanza alle Eolie tra foto in bikini e selfie col parroco

Relax alle Baleari per Elettra Lamborghini reduce da un concerto a Riccione.

Nel weekend ha fermato la musica dopo che un gruppo di ragazzi l’aveva insultata durante le sue canzoni. L’artista di tutta risposta si è bloccata e ha fatto partire un coro contro gli haters. Lo ha raccontato nelle Storie prima di prendere il volo per le Baleari, dove ora si rilassa insieme al marito Afrojack. Per lo sbarco a Formentera in gommone ha scelto un outfit animalier che non è passato inosservato.