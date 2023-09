La conduttrice paparazzata in costume durante una domenica di relax in famiglia

I paparazzi l'hanno pizzicata in piscina a Roma mentre si diverte e si rilassa con il marito Giulio Tassoni e la figlia Carlotta . Bellissima in costume intero viola sfoggia un fisico perfetto mentre prende il sole a bordo vasca.

Eleonora Daniele, 47 anni, gioca in piscina non la figlia Carlotta e con il marito Giulio Tassoni si lascia andare a baci appassionati. I paparazzi li sorprendono così: un tenero quadretto di famiglia durante una delle ultime giornate estive. L’imprenditore e la conduttrice coccolano la loro bambina riempiendola di baci, ma anche tra di loro non si fanno mancare le effusioni. Insieme da 20 anni, i due sono affiati come il primo giorno, forse di più.



Una famiglia felice Eleonora Daniele e Giulio Tassoni ci hanno messo 16 anni prima di diventare marito e moglie. I due si sono sposati nel 2019, una cerimonia bellissima e sfarzosa piena di amici vip. Nel 2020, in piena emergenza covid, è nata Carlotta: la conduttrice ha fatto appena in tempo a finire la diretta tv per correre all'ospedale e partorire. A fare da madrina alla piccola nel giorno del battesimo è stata Mara Venier, legata alla ex gieffina (Eleonora ha partecipato alla seconda edizione del reality, nel 2001) da una lunga e profonda amicizia.